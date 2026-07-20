I controlli effettuati a Barcellona da Alessandro Buongiorno hanno evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale. I tempi di recupero saranno di circa 2/3 mesi

Arrivano brutte notizie per Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro del Napoli per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2/3 mesi.