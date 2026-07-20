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Napoli, infortunio Buongiorno: operazione al ginocchio, out 2/3 mesi

napoli

I controlli effettuati a Barcellona da Alessandro Buongiorno hanno evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale. I tempi di recupero saranno di circa 2/3 mesi

SERIE A, LE AMICHEVOLI DELL'ESTATE

Arrivano brutte notizie per Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro del Napoli per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2/3 mesi.

Il comunicato del Napoli

Ecco la nota del club azzurro: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!"

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