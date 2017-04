Allegri: "Scudetto? Strada lunga ma più vicini"

Verso il Barcellona

E ancora: "Non so chi schiererò mercoledì, vedrò i prossimi allenamenti ma dovremo andare là per cercare di fare gol. Servirà una gara tosta e più coraggiosa di quella giocata all'andata, dovremo rispondere colpo su colpo. Giocheremo con coraggio. Luis Enrique ha detto che è più facile con noi che col PSG? Spero sbagli, conosciamo le difficoltà della gara ma lui deve trasmettere ottimismo al suo ambiente. L'impresa l'hanno già fatta, speriamo abbiano già giocato il jolly... Studieremo bene la sfida degli ottavi contro il Paris del Barça, quel che è certo è che dovremo trovare il gol. Higuain è un giocatore micidiale in fase realizzativa e oggi era ben supportato ma era in una di quelle giornate in cui non sbaglia. Mandzukic si arrabbia se non fa gol ma quando ha l'occasione si dimostra molto generoso verso i compagni. I ragazzi si trovano bene insieme e anche oggi si è visto".

Sul futuro

"Non si parla più del mio futuro? Meno male! Sono molto contento che questo ritornello si sia interrotto. Ho un coratto fino al 2018 con la Juventus, ci metteremo a parlare con la società ma io qui sto bene e non devo aggiungere altro. Ora quello che conta è cercare di centrare gli obiettivi, sia in Champions League che in campionato e in Coppa Itralia", ha concluso Allegri.



Le parole del protagonista



Ancora una volta grande protagonista di giornata è stato Gonzalo Higuain, che con i due gol di oggi è salito a quota 23 reti in stagione in Serie A. "Questa è una vittoria importante su un campo difficile - ha detto l’attaccante a Sky Sport subito dopo il novantesimo - oggi faceva molto caldo e la squadra è comunque riuscita a ottenere una vittoria importantissima perché ne manca una di meno alla fine. Noi lavoriamo sempre per portare a casa il sesto scudetto consecutivo, questo è l'obiettivo da quando abbiamo iniziato la stagione, io provo sempre a dare il massimo ma quello che conta è la squadra. Ora il Barcellona: sappiamo che al Camp Nou sarà durissima, ma faremo la nostra partita e vogliamo andare in semifinale di Champions League per proseguire il nostro cammino".