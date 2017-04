Grande partecipazione di tifosi per la presentazione dei nuovi scarpini di Francesco Totti per celebrare i 25 anni del giocatore simbolo della Roma. Calzature che il capitano dei giallorossi dovrebbe indossare nel derby contro la Lazio. Il giocatore, al Pop up Store di Via Lucina, ha toccato diversi aspetti della sua vita in giallorosso ripercorrendo anche i momenti salienti della sua carriera.

Quando hai capito da bambino che avevi delle doti paticolari?

Speravo di poter fare quello che ho fatto, era un sogno che volevo realizzare. A 17-18 anni ho capito. Il calcio è sempre stato una passione e un divertimento soprattutto.

Qual è stato il giocatore con cui ti sei divertito di più?

Cassano, un giocatore che poteva fare 100 volte meglio di quello che ha fatto, e lo sa anche lui.

Un giocatore con cui ti sarebbe piaciuto giocare?

Ronaldo, il Fenomeno. L'unica pecca della mia carriera di non avergli giocato accanto.

Anche in Nazionale ti sei divertito?

Ma certo con Del Piero, Vieri, Inzaghi, Nesta.

Il tuo tennista preferito?

Federer, è il più forte. Mi rivedo anche molto in lui. Mi piace il suo stile, il suo modo di stare in campo, il suo atteggiamento.

Cosa significa il derby?

Una partita diversa dalle altre. La Lazio è una squadra che vuoi distruggere, ma i giocatori vanno rispettati. Per la Roma però cerchi sempre di vincere e dare il 101%, anche per gli sfottò post partita.

Il ricordo più bello del derby?

Quando mostrai la maglietta "6 unica".

E il numero 10?

E’ un numero importante, che deve fare la differenza. Non semplice da indossare.

Sei felice di essere rimasto a Roma?

Sì, sapevo che se fossi andato in un’altra squadra avrei vinto di più. La mia è’ stata una scelta di cuore e di vita.

Ti senti un po' Re di Roma?

No, anche perché a me non piace giudicarmi. Il giudizio spetta agli altri.