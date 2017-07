Gianluigi Donnarumma ha rinunciato a sostenere l'esame di maturità in programma da domani e sarebbe volato in vacanza a Ibiza con un aereo privato. Da settimane al centro di critiche e pressioni per il rinnovo del contratto con il Milan, che sarebbe stato definito ieri anche se non ci sono conferme sull'accordo, il diciottenne portiere avrebbe deciso di non sostenere l'esame per ottenere da privatista il diploma di Ragioneria, che era stato posticipato per l'impegno del calciatore all'Europeo Under 21 in Polonia.



L'indiscrezione che circola da ieri ha trovato conferma in queste ore: Donnarumma era atteso domani

all'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano (Pavia) ma ha deciso di non sostenere l'esame di maturità, che comunque avrebbe affrontato con un anno di anticipo. La sua decisione è stata comunicata alla scuola e in queste ore il giocatore, secondo indiscrezioni, è partito per Ibiza con un volo privato.