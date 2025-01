Dove vedere Roma-Lazio

La partita Roma-Lazio, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 5 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Lazio

La Roma ha vinto l’ultimo derby della Capitale contro la Lazio in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo né il gol nei tre precedenti (1N, 2P); inoltre, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci con i bianconcelesti nella competizione e potrebbero registrare tre clean sheet consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 1967. La Lazio non ha mai segnato più di una rete (quattro in totale) nelle ultime sette sfide contro la Roma in Serie A disputate da squadra ospite; l’ultima volta che ci è riuscita risale al 30 aprile 2017: un successo per 3-1 sotto la guida di Simone Inzaghi. Per la prima volta nella storia della Serie A, Roma (20) e Lazio (35) si sfideranno con una differenza punti a favore dei biancocelesti di +15 ad inizio giornata; il massimo divario di questo tipo era stato +14, registrato nell’aprile 1999 e nel novembre 2008. Roma e Lazio si affronteranno nella reciproca prima gara di Serie A disputata in un anno solare per la terza volta nella competizione, dopo il 1940 (successo giallorosso per 1-0) e il 2005 (successo biancoceleste per 3-1). La Roma è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro sfide in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio; entrambi questi successi sono arrivati in casa segnando almeno quattro gol (4-1 contro il Lecce e 5-0 contro il Parma). La Lazio ha registrato 11 successi in questo campionato (2N, 5P) e solo quattro volte in tutta la sua storia ha registrato più successi nelle prime 19 gare in una stagione di Serie A: nel 1973/74 (12), nel 2012/13 (12), nel 2017/18 (12) e nel 2019/20 (14). Claudio Ranieri potrebbe diventare il primo allenatore della storia della Serie A a vincere i suoi primi quattro derby della Capitale alla guida della Roma; anche Alfredo Foni arrivò a tre successi nelle prime tre sfide contro la Lazio tra il 1959 e il 1960, perdendo la quarta.