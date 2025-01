Un pessimo approccio, ma poi nella ripresa Marco Baroni ha visto la “sua” Lazio, ed è da lì che vuole ripartire dopo una batosta come il derby perso. “Abbiamo preso due brutti gol, evitabili”, le prime parole dell’allenatore della Lazio dopo la partita. “Abbiamo fatto fatica nel trovare velocità di manovra e andare sugli esterni, ci è mancato ritmo e la spiegazione è questa. Poi però nel secondo tempo abbiamo fatto la partita. Ora dobbiamo ripartire, nella ripresa ho visto la mia squadra e ripartiamo da lì”. Tra le mosse tattiche che potrebbero aver deciso il derby (in negativo per la Lazio) quella di aver stravolto un po’ l’assetto con cui i biancocelesti giocano meglio, quello con Dia schierato sottopunta. “Perché Dele-Bashiru e non Dia dall’inizio? Siamo un po’ in difficoltà in attacco, con Pedro e Noslin non al meglio, quindi se fossi partito con quattro attaccanti in campo non avrei avuto i cambi”, spiega Baroni, e allora ci si chiede se nel mercato di gennaio la Lazio possa provare a muoversi per trovare alternative in quel ruolo: “Con la società siamo attenti ma cerchiamo anche di far crescere i nostri giocatori”, dice Baroni. “L’identità è la cosa più importante, viene prima di tutto, e nel secondo tempo l’ho vista”.

