Dove vedere Torino-Parma

I numeri di Torino e Parma

Il Torino ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Parma, tanti successi quanti aveva registrato nelle 16 precedenti sfide contro questa avversaria nella competizione (5N, 9P). Il Parma è rimasto imbattuto in ben sette delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Torino (3V, 4N), anche se nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta, il 1° dicembre 2002 (4-0). Nelle ultime 13 sfide tra Torino e Parma in Serie A sono state segnate ben 40 reti, una media di 3.1 a partita; nonostante questo, i granata hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto gare contro i gialloblù nel massimo campionato, comprese le due più recenti. Il Torino ha vinto solo due delle ultime 13 gare di Serie A (3N, 8P); infatti, dalla sesta giornata di campionato in avanti, solo il Monza (sette) ha ottenuto meno punti in classifica rispetto ai granata (nove, come il Venezia). Il Parma ha vinto l’ultima gara di campionato contro il Monza, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l’ultima volta che i ducali hanno registrato due successi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020, contro Napoli e Brescia, con Roberto D’Aversa in panchina.

Il Torino è rimasto imbattuto nella prima gara disputata nel nuovo anno solare in Serie A in ciascuno degli ultimi cinque anni (4V, 1N); una di queste è stata proprio contro il Parma, successo per 3-0 nel 2021, con Marco Giampaolo in panchina.