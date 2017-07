MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3

16' Sahin (BD), 20' rig. e 62' Aubameyang (BD), 24' Bacca (M)

Un Milan ancora sperimentale perde la prima gara della International Champions Cup in Cina. La squadra di Montella incassa un 3-1 senza troppe repliche da parte del Borussia Dortmund. Tedeschi per due volte in gol, guarda caso, con Aubameyang, oggetto dei desideri rossoneri, ma che dalla Germania danno per blindato dal club che non ha nessuna intenzione di cederlo. Il Milan è sembrato ancora in ritardo, soprattutto nella condizione fisica, ma anche nell'idea di gioco che Montella vorrà dare alla sua squadra. I nuovi innesti devono ancora assimilare i meccanismi, il rendimento dei "vecchi" non pare all'altezza delle big d'Europa. Bonucci, André Silva, Biglia e Conti sono in viaggio verso la Cina, certamente il Milan che ha in mente Montella sarà radicalmente diverso da quello visto in campo a Guangzhou. Note positive sono comunque arrivate da Bacca, da Kessié, da Musacchio e Calhanoglu (questi ultimi due schierati nella ripresa). Ma c'è da lavorare in vista del preliminare di Europa League.