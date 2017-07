"De Rossi è il nostro leader"

Quindi, un bilancio sulla tournée, dove i giocatori hanno anche provato il football americano: “Si lavora tanto, come del resto anche in passato. Cambia sempre qualcosa quando viene un nuovo allenatore. Ho parlato con lui e con altri giocatori, dobbiamo andare avanti e lavorare forte perché dobbiamo essere pronti per il campionato. Quando ero giovane devo dire che ho fatto la scelta giusta con il calcio (ride, ndr). La palla per me dev'essere rotonda e non ovale. Ho fatto una brutta figura qui a Detroit, ma va bene lo stesso. Spero di fare meglio in campo con la Roma nella prima gara in USA contro il Paris Saint-Germain. E’ sempre molto bello tornare in America. Poi sono contento che questa stagione non dobbiamo viaggiare tanto e che ci possiamo fermare più tempo in un posto e così allenarci al meglio. Adesso siamo a Detroit, poi andremo a Boston e staremo sempre lì. Dobbiamo lavorare forte perché giocheremo amichevoli contro grandi squadre e dovremo esser pronti per queste gare”. 27 anni e ormai alla quinta stagione con la maglia della Roma: il ruolo di Kevin Strootman comincia ad essere importante anche fuori dal campo. “Voglio aiutare sempre i giovani. Il nostro leader però è Daniele De Rossi. Io voglio fare il mio lavoro e aiutare la squadra a vincere qualcosa. Faccio tutto per questo scopo. Se gli altri mi dicono che sono un leader va bene, ma io non me lo dico mai da solo” ha concluso l’olandese.