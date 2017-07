"Mertens fortissimo, tra di noi non c'è concorrenza"

L'argomento passa poi sui temi tattici: "Giocatori come me e Mertens hanno bisogno di giocare con continuità per essere sempre al 100%, ma tra di noi non c'è mai stata concorrenza. Abbiamo un ottimo rapporto. Così forte da centravanti non me lo aspettavo, forse neanche lui sebbene non c'erano dubbi sulle sue qualità. Un giorno anche a me piacerebbe giocare in un nuovo ruolo. Adesso preferisco l'esterno, fare assist, mentre un centravanti deve pensare sempre a buttarla dentro. Milik? L'anno scorso è stato sfortunato, ma rimane un grandissimo attaccante e ci risolverà tante partite quest'anno. La maglia numero 10? Non l'ho mai chiesta. Preferisco la 24, giorno in cui e nata mia moglie".

"Mondiale? Non possiamo fare brutte figure"

Insigne parla poi di due casi che hanno fatto molto discutere, il rinnovo di Donnarumma e l'addio al calcio, con tanto di successivo dietrofront, di Antonio Cassano: "Antonio è bravo e strano allo stesso modo. Ho letto che lasciava per motivi familiari e l'ho chiamato. Mi ha confidato che non aveva più la gioia di andare al campo, si sentiva quasi obbligato a "timbrare il cartellino". Poi ho sentito la conferenza e sono rimasto sorpreso anch'io. Ma non la considero una cassanata. A Gigio ho invece solo consigliato di ascoltare il cuore e fare la scelta migliore per lui. A quell'età è dura scegliere se ti fanno offerte grandi club". Infine una chiusura sulla Nazionale: "Il progetto di Ventura di puntare sui giovani è interessante. Noi dobbiamo pensare a battere la Spagna e qualificarci. Non possiamo fare brutte figure".