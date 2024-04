Ha sbloccato il risultato nella partita scudetto con il Milan e contribuito a rendere la porta di Sommer quasi inviolabile per tutto il campionato, ma adesso ha bisogno di riposo. Francesco Acerbi ha annunciato sui propri canali social di doversi fermare per recuperare dalla pubalgia che lo ha condizionato nell'ultimo periodo. Un problema che non gli ha comunque impedito di scendere in campo da titolare in tutte le ultime 6 partite dell'Inter in Serie A: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni".