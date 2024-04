Dove vedere Frosinone-Salernitana

I numeri di Frosione e Salernitana

Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Salernitana tra Serie A e Serie B (due vittorie e cinque pareggi, tra i quali quello nel match d’andata): l’unico successo dei campani nel periodo è arrivato il 5 aprile 2021 (1-0 nel campionato cadetto, rete di Emanuele Cicerelli). Questa sarà la prima sfida tra Frosinone e Salernitana in casa dei ciociari in Serie A. Perfetto equilibrio nelle sei gare tra le due formazioni in casa dei gialloblù in Serie B: due vittorie per parte e due pareggi, anche se il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata nelle tre sfide più recenti. Tra le squadre attualmente in Serie A, Salernitana (15) e Frosinone (12) sono quelle che aspettano da più partite la vittoria. Più in generale, entrambe le formazioni hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 20 gare di campionato: per il Frosinone 3-1 contro il Cagliari lo scorso 21 gennaio mentre per la Salernitana 1-0 contro il Verona il 30 dicembre 2023. Il Frosinone ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato, già striscia record per i ciociari in Serie A, l’ultima squadra che ha pareggiato più match consecutivi in Serie A è stata proprio la Salernitana tra marzo e aprile 2023 (sei in quel caso). Il Frosinone ha registrato due clean sheet nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti nelle precedenti 30 gare di questa stagione di Serie A. I ciociari potrebbero infatti mantenere la porta inviolata in due match di fila per la seconda volta in Serie A, visto che ci riuscirono solo tra l’ottobre e il novembre 2018. Con la sconfitta nel match più recente contro la Fiorentina, la Salernitana ha stabilito il suo record negativo di partite perse in una singola stagione di Serie A: 22 nel 2023/24, superando le 21 dell’intero campionato 2021/22.