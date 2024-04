I campani sono attualmente ultimi in classifica, a 13 punti di distanza dalla zona salvezza con 5 partite da giocare. Se la Salernitana non dovesse vincere contro il Frosinone nell'anticipo della 34^ giornata di campionato retrocederebbe in Serie B. La diretta dell'incontro su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD



LE PROBABILI FORMAZIONI