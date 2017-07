Lorenzo Insigne è stato protagonista nel primo tempo del match che ha chiuso il ritiro del Napoli in Trentino. Il fantasista di Sarri è comunque soddisfatto dei passi avanti mostrati nella gara contro il Chievo: "Sapevamo che era una partita un po' più difficile rispetto alle altre due, l'importante è che non abbiamo perso. Domani parleremo ed analizzeremo gli errori per lavorare sugli aspetti che oggi abbiamo sbagliato - ha spiegato - Penso che stiamo facendo una grande preparazione, lo staff del mister è ottimo e preparato, sanno dove bisogna lavorare. Noi li stiamo seguendo alla lettera come abbiamo sempre fatto, loro stanno facendo in modo di farci arrivare al preliminare con il morale alto ed una buona condizione".



Sugli obiettivi della stagione che sta per iniziare, compresa l'idea di vincere il titolo: "Noi non dobbiamo pensare già da ora allo Scudetto perchè il campionato non è ancora cominciato - ha proseguito - se miglioriamo gli aspetti che abbiamo sbagliato l'anno scorso possiamo fare grandi cose. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, noi cercheremo sempre di fare il massimo e di ripagare la fiducia che ci danno".