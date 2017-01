Partiamo dalla fine. Paulo Dybala segna in Coppa Italia contro il Milan il suo quarto gol del 2017 (tutti allo Stadium, tra l'altro). Per la terza volta, esulta in modo particolare: pollice e indice aperti sotto gli occhi, mano davanti alla bocca. La prima volta, sempre in Coppa Italia contro l'Atalanta. Poi Lazio e infine Milan. Un modo di esultare diventato virale sui social (Foto Instagram) - Non solo Juve: le squadre d'attacco della storia