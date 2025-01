Termina 0-0 lo scontro tra Udinese e Atalanta. Thauvin è il migliore in campo ma nella squadra di Runjaic ottima prestazione anche per Kamara, Bijol e Solet. Tra gli uomini di Gasperini invece il migliore è Carnesecchi, che più volte salva il risultato mentre deludono Pasalic, De Ketelaere e Zaniolo: per loro solo un 5. Tutti i voti del telecronista Sky Sport Daniele Barone

UDINESE-ATALANTA 0-0: GLI HIGHLIGHTS