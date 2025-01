Il primo ritiro illustre nel 2025 è quello di Mauro Zarate, ex di Lazio, Inter e Fiorentina in A. La penultima tappa della sua carriera era stata in B con il Cosenza. Quindici diversi club e tante magie: "La strada più bella della mia vita è finita, il calcio mi mancherà tantissimo"

CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE