Inter, è il giorno di Gagliardini

Inter-Gagliardini, fumata bianca in arrivo? Quasi fatta, siamo arrivati al giorno decisivo. A una svolta. Oggi, infatti, ci sarà un incontro tra le due società per cercare di chiudere l'affare. Percassi da un lato, Suning dall'altro. Si attende soltanto l'ok definitivo. Piccolo rewind dell'affare: l'intesa di massima è stata già raggiunta tra i due club (prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a giugno). E' tutto ok. Gasperini, tra l'altro, non l'ha neanche impiegato nella vittoria per 4-1 contro il Chievo: "Gagliardini lo porto con la squadra, è convocato ma non giocherà dall’inizio. Neanche credo di farlo giocare. Credo che in questo momento sia una scelta adeguata: ho deciso io, nessuno mi ha forzato. Lo faccio per rispetto verso il giocatore, verso l’Inter e verso l’Atalanta, in attesa che la situazione si definisca".