Il ds rossonero ha parlato prima di Bologna-Milan: "Il quarto posto è fondamentale, sarà una battaglia - ha spiegato -. Conosco i giocatori e possono dare di più. Sui rinnovi sono positivo, non possiamo perdere giocatori in scadenza: con Reijnders e Pulisic siamo molto vicini, il discorso vale anche per Maignan e Theo"

"Sui rinnovi sono molto positivo". Parola di Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan, intervenuto a Dazn prima del recupero della 9^ giornata contro il Bologna. "Abbiamo lavorato bene - ha proseguito -, grazie alla società abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. L’importante è controllare i giocatori, non possiamo perdere un giocatore in scadenza, mai. I giocatori sono molto molto contenti di restare con noi. Con Pulisic e Reijnders siamo molto vicini, il discorso vale anche per Maignan e Theo".