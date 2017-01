Milan, ufficiale Deulofeu. Con la Juve può esserci

Primo allenamento, può esordire in Tim Cup - Lo spagnolo ha già cominciato la sua avventura con i rossoneri: è sceso subito in campo per allenarsi con i suoi nuovi compagni. Il Milan spera nell'arrivo del transfer, che permetterebbe al nuovo acquisto di scendere in campo già mercoledì 25 in Coppa Italia contro la Juventus, anche se non dall'inizio.