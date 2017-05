25 reti in campionato e una stagione super, da top player. That's Dries Mertens, gioiello del Napoli che adesso, dopo le sue belle prestazioni, rinnova il suo contratto fino al 2020. Accordo raggiunto, tutto ok. Manca soltanto la firma sul prolungamento ma ci siamo, il matrimonio tra l'attaccante belga e gli azzurri proseguirà ancora. L'incontro tra il presidente De Laurentiis e i suoi agenti, avvenuto nella sede della Filmauro a Roma, è andato per il meglio. Intesa raggiunta e firma in arrivo. Nel contratto, inoltre, è stata introdotta una clausola da 30 milioni esercitabile dalla prossima sessione di mercato (2018)