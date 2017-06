Mentre Luciano Spalletti è pronto a cominciare la sua prima avventura in nerazzurro, l’Inter si sta muovendo sul mercato a caccia di rinforzi. La difesa è la zona di campo che necessità più interventi sul calciomercato e resta sempre forte il pressing su Rüdiger della Roma. A sinistra, invece, spunta un nuovo nome come vice D’Ambrosio: si segue infatti Rick Karsdorp, duttile difensore del Feyenoord campione d’Olanda. Sondaggio anche per il giovane Tete dell’Ajax, 21enne già nel giro della nazionale maggiore. Continuano i contatti anche per Dalbert del Nizza e c’è ottimismo perchè la società francese dia il via libera alla cessione.

Capitolo cessioni

L’Inter è alle prese anche con la situazione Perisic. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di trattenere il croato, nonostante l’offerta di 40 milioni arrivata dal Manchester United nei giorni scorsi. Obiettivo dell’Inter sarebbe quello poi di ‘fare cassa’ con altri nomi, già annunciati come in uscita negli ultimi mesi di campionato. Tra questi c’è Marcelo Brozovic, su cui si registra un forte interesse dello Zenit di Roberto Mancini. Tante pretendenti anche per Jeison Murillo: per il colombiano pronti a farsi avanti Villarreal, Everton, Crystal Palace e Stoke City. Per Banega resta invece aperta la possibilità di una cessione in Cina. A sommarsi ai tre anche Ranocchia, che non è stato riscattato dall’Hull City e sarà ora costretto a trovare un’altra squadra.