"Per quanto ne so finora giocherò la Champions League con il Bologna però non posso dire nulla". Joshua Zirkzee si è presentato insieme ad alcuni compagni al Gran Premio di Imola di Formula 1, dove si è recato per seguire da vicino il suo connazionale Verstappen, e ha parlato a Sky Sport del suo futuro, senza però sbilanciarsi troppo: "Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà". E quello che accade, parole di circostanza a parte, è che sull'olandese ci sono come è ovvio che sia tantissime grandi squadre tra Italia e estero, con Juve, Milan e Arsenal in primissima fila per far partire un'asta che si preannuncia uno dei casi di mercato dell'estate.

