La Juventus aspetta Thiago Motta, il prescelto per guidare la squadra per la prossima stagione e per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è nulla di firmato, ma solo un'intesa per un progetto a base triennale da formalizzare. Intanto Motta e i bianconeri si sfidano lunedì sera da avversari

Sono ore caldissime in casa Juventus dopo l'esonero di Massimiliano Allegri . Per queste ultime giornate di campionato, la squadra sarà affidata a Paolo Montero , allenatore dell'Under 19 bianconera. La dirigenza però è al lavoro per il futuro e il prossimo allenatore della Juve potrebbe essere Thiago Motta che lunedì sfiderà la Vecchia Signora da avversario, sulla panchina del Bologna.

Juve-Motta, la situazione

Quella in casa contro la Juventus e l'ultima di campionato col Genoa saranno, molto probabilmente, le ultime partite di Thiago Motta da allenatore del Bologna. Ad aspettarlo per la prossima stagione c'è la Juventus, con cui al momento non c'è nulla di firmato. C'è un'intesa per un progetto a base triennale da formalizzare. I bianconeri, infatti, hanno trovato in lui il prescelto per guidare la squadra per la prossima stagione e per iniziare un nuovo ciclo. Thiago Motta ha vissuto col Bologna due stagioni importanti. Ora le ultime due partite, poi, molto probabilmente, una nuova avventura a Torino.