SKY#IoRestoACasa, la campagna di raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile

C’è un tempo per ogni cosa, e questo per tutti è il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese. Ma restare a casa non significa restare fermi: questo è anche il tempo di agire. In occasione dei fatti emergenziali legati alla diffusione del Covid-19, Sky lancia una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile con alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle Serie TV di maggior successo e i giornalisti di Sky TG24.

Tutta Sky unita con un unico obiettivo: sostenere la Protezione Civile, attraverso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano.

La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 22330 (IBAN IT49J0100003245350200022330) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY#IoRestoACasa – Covid 19.

Sky lo sta già facendo.

Per maggiori informazioni: sky.it/iorestoacasa