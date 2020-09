La storia e il trionfo

Nato nel febbraio 1984 a Mesagne, provincia di Brindisi, Carlo si è avvicinato al taekwondo da bambino (aveva 5 anni), seguendo la passione del papà e dopo aver capito da subito la necessità di dover dare tutto se stesso in uno sport individuale per soddisfare ambizione e sogni di gloria. E' sportivamente cresciuto nella palestra New Martial, una delle più titolate d'Italia e guidata dal maestro Roberto Baglivo. Entrato da adolescente nel giro della Nazionale, presto si è stabilito a Roma per dare il via a una carriera straordinaria che, in un palmares da vero fuoriclasse, lo ha visto centrare il podio in tutte le competizioni affrontate: dagli Europei ai Mondiali (junior e senior), passando ovviamente per i campionati italiani e fino alle Olimpiadi. La delusione di Atene 2004 e gli infortuni che gli hanno sbarrato la strada per Pechino 2008, sono stati gli ostacoli sul percorso di un autentico predestinato. A Londra 2012, nel torneo che di fatto chiuse quei Giochi, la vittoria che ha reso Molfetta, oggi team manager della Nazionale, uno degli eroi eterni dello sport azzurro.