A Clermont-Ferrand il campione svedese ritocca ancora una volta il primato mondiale di salto con l'asta, portandolo a 6,27 metri, un centimetro in più del record che aveva stabilito in Polonia in agosto. Mattia Furlani vince la classifica del World Indoor Tour, per l'Italia c'è anche il salto da record di Roberta Bruni, che con 4,70 metri stabilisce la miglior misura di sempre al coperto per un'italiana

Armand Duplantis l'ha rifatto. Il record del mondo di salto con l'asta è stato ritoccato ancora una volta, con il campione svedese che l'ha portato a 6,27 metri . Difficile trovare le parole ormai per il 25enne doppio campione olimpico, che ha migliorato il suo precedente primato al meeting indoor (dal 2000 vengono omologati anche i record stabiliti con salti indoor) di Clermont-Ferrand. "Mondo" ha ritoccato di un centimetro il suo 6,26 metri stabilito lo scorso 25 agosto a Chorzow, in una gara in quel caso all’aperto, in cui aveva migliorato i 6,25 metri raggiunti nella finale olimpica di Parigi pochi giorni prima.

Bruni vola a 4,70 metri, quarti Molinarolo e Tecuceanu

Ma l'Italia porta a casa anche quello che è il miglior salto di sempre al coperto per un'azzurra, con Roberta Bruni che nell'asta vola a quota 4,70 metri a Clermont-Ferrand, a tre centimetri dal suo record italiano realizzato all'aperto nel 2023, quando mancano pochi giorni agli Europei indoor di Apeldoorn, che si terranno dal 6 al 9 marzo in Olanda. L'azzurra supera la misura alla terza e ultima prova, cinque centimetri sopra il personale in sala di 4,65 della passata stagione a Roubaix e già pareggiato di recente a Liévin, ma anche oltre il 4,66 dell'anno scorso di Elisa Molinarolo che era finora il riferimento nelle liste indoor a livello nazionale. Per Bruni alla fine c'è il terzo posto in una gara cominciata da 4,35 e 4,50 al primo tentativo, proseguendo con 4,60 alla seconda. Poi affronta l'asticella a 4,76 con l'obiettivo di incrementare il suo record e lo manca di poco al primo assalto, sbaglia altre due volte ma è un ottimo segnale in vista degli Euroindoor. Nell'ultima tappa del World Indoor Tour Gold a Madrid, invece, Elisa Molinarolo è quarta nell'asta con 4,55 (vince la britannica Molly Caudery con 4,85 metri). Quarto posto anche per Catalin Tecuceanu negli 800 metri, in una gara condizionata dallo sfortunato contatto con il 'pacer' Guillermo Rojo intento a spostarsi dopo aver terminato il proprio lavoro. Da quel momento in poi la gara del primatista italiano indoor si fa tutta in salita, fino a scivolare al quarto posto finale.