Atletica, il World Indoor Tour si chiude a Madrid

Il World Athletics Indoor Tour-Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW con tante stelle italiane. Venerdì 28 febbraio è in programma il nono e ultimo meeting “Gold” del 2025, l’ “Indoor Tour Gold Madrid 25” e sarà in diretta alle 19.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Da seguire con attenzione i sette azzurri presenti: Catalin Tecuceanu, Simone Barontini, Elena Bellò, Federica Del Buono, Elisa Molinarolo, Ottavia Cestonaro e Vittorio Ghedina. Il meeting indoor di Madrid sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.