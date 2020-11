Tyson vs Jones, l'incontro live su Sky. La guida

A 54 anni Iron Mike torna a combattere. Dopo 15 anni di inattività il pugile salirà sul ring dello Staples Center di Los Angeles, per sfidare Roy Jones Jr. Appuntamento da non perdere nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre, in diretta dalle ore 3.00. L'evento sarà visibile in pay per view su Sky Primafila