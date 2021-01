Short track: Sighel bis d'argento agli europei

Grande giornata azzurra agli europei di Short track a Danzica, in Polonia. Pietro Sighel, dopo l'argento nei 500, conquista il secondo posto anche nell'overall. Medaglie anche per le staffette: bronzo per le donne, argento per gli uomini

Festa azzurra agli europei di short track di Danzica. Sul ghiaccio polacco, nella terza ed ultima giornata di gare, l'Italia è grande protagonista sia nell'individuale che nelle staffette con un bottino complessivo di tre medaglie. La prima arriva ancora da Pietro Sighel: il pattinatore 21enne figlio d'arte, dopo il secondo posto nei 500 metri chiude con l'argento nell'argento overall. Un podio nella classifica overall maschile degli Europei che mancava all'Italia da 11 anni. Per Sighel termina un weekend indimenticabile con l'istantanea sul podio tra il russo Elistratov, oro, e l'olandese De Laat, bronzo. Fino a ieri il classe '99 delle Fiamme Gialle non aveva ancora vinto una medaglia tra i senior e in due giorni si è preso la ribalta.