Goggia: "Dicono che potrei saltare un anno, voglio i Giochi"

Non sono stati mesi semplici per Sofia Goggia che sta ancora recuperando dall'infortunio subito lo scorso 5 febbraio, quando a Ponte di Legno si fratturò la tibia e il malleolo tibiale destri. La campionessa, che il 18 giugno ha ripreso a sciare, si è raccontata in un'intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera'. "Vacanze? Zero. Ho fatto 10 giorni a maggio, andrò 3 giorni al mare a fine luglio, dopo che sarò stata in Austria per impegni con la Red Bull. Ricomincerò a inizio agosto, poi fino alla partenza del 19 per l’Argentina con la squadra sarà una partita di ping pong. Devo capire come abbattere il dolore quando metto lo scarpone. Come disse Annibale valicando le Alpi, se non troveremo una strada, la costruiremo. Sperimenterò soluzioni in carbonio, sottili e su misura, da inserire tra calza e scarpone. Sono come parastinchi da calcio e dissipano le pressioni: devo trovare il set up per il training a Ushuaia".