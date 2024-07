Razzoli: "Era arrivato il momento di smettere"

Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom a Vancouver 2010, è intervenuto ai microfoni di Sky durante la sua festa di addio allo sci. Tanta emozione per l'emiliano, che ha spiegato di non avere nessun rimpianto: "Era arrivato il momento di smettere, non riuscivo più a recuperare come prima". Sulla partecipazione alla festa: "Abbiamo vissuto insieme sia le vittorie che le sconfitte, questo seguito ha reso la mia avventura speciale". Guarda il video dell'intervista

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT