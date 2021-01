Pallamano, stasera LIVE su Sky Danimarca-Croazia

Argentina, Croazia o Qatar. Una sarà l’ottava qualificata ai quarti di finale dei Campionati Mondiali in Egitto. Stasera partita da dentro o fuori tra la Danimarca campione in carica e la Croazia: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Arena

Argentina, Croazia o Qatar. Una tra queste tre squadre sarà l’ottava e ultima qualificata ai quarti di finale dei Campionati Mondiali in Egitto. Il verdetto questa sera, 25 gennaio, nelle sfide da dentro-fuori del Gruppo 2. In pole position l’albiceleste dopo l’inaspettato 23-19 rifilato sabato scorso ai vice-campioni europei della Croazia. Un risultato imprevedibile che però permetterà ai sudamericani di giocare con due risultati su tre a disposizione nel pomeriggio contro il Qatar: una vittoria o un pareggio vorrebbero dire uno storico accesso tra le prime otto dei Mondiali, traguardo mai ottenuto dall’Argentina nelle sue precedenti 12 partecipazioni al torneo iridato.

Terremoto Croazia, invece. Il tecnico Lino Cervar dopo la sconfitta di sabato ha annunciato le sue dimissioni a fine Mondiale. E le speranze di passaggio del turno sono appese letteralmente ad un filo, visto che Duvnjak e compagni per passare devono innanzitutto sperare nella sconfitta dell’Argentina, ma poi, nella sfida delle 20.30 (diretta su Sky Sport Arena) saranno anche costretti a battere la Danimarca campione in carica. Insomma, faccenda complicata. Remota possibilità anche per il Qatar, che in caso di vittoria contro l’Argentina e di concomitante sconfitta dei croati avrebbe il vantaggio negli scontri diretti su Pizarro e compagni. Sicura l’avversaria ai quarti: chi passa affronta la Svezia vincitrice del Gruppo 4, mentre la Danimarca è già certa di affrontare l’Egitto padrone di casa. Attendono di conoscere le proprie avversarie anche Francia e Norvegia, opposte a una tra Spagna e Ungheria. L’abbinamento sarà definito solo stasera dopo le sfide che chiuderanno il girone delle furie rosse e dei magiari.