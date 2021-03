Pallamano, Qualificazioni Mondiali: azzurre su Sky

Le azzurre in campo a Maria Enzersdorf contro Kosovo e Austria per andare a caccia di un posto nei play-off di aprile. Sabato la sfida con le kosovare alle 18, domenica si replica contro le austriache alle 16.30, tutto in diretta su Sky Sport Arena

Due giorni per continuare a sognare. L’Italia femminile della pallamano nel weekend torna in campo – in diretta su Sky Sport Arena – esattamente 538 giorni dopo l’ultimo impegno ufficiale. E riparte con un appuntamento da non fallire: la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Spagna 2021, step che vedrà le azzurre in campo tra il 20 e 21 marzo a Maria Enzersdorf contro le padrone di casa dell’Austria e contro il Kosovo. Il meccanismo di passaggio del turno rende più che possibile l’impresa delle ragazze allenate da Ljljiana Ivaci: ad accedere al secondo turno di qualificazione saranno le prime due della classifica. Insomma, basterebbe battere una tra le avversarie kosovare, prima sfida di sabato pomeriggio (ore 18.00), o le austriache poi domenica (ore 16.30), queste ultime però leggermente favorite dal fattore-campo. La seconda fase dei play-off, da giocare ad aprile, con la formula dell'eliminazione diretta, contro le squadre classificate dal 5° al 14° posto agli ultimi Europei.



Integrare le giovanissime promosse direttamente dall’under 17 – su tutte Ramona Manojlovic, premiata come migliore giovane del 2020 – e le più esperte guidate dal capitano e portiere altoatesino Monika Prünster. È stata questa la missione principale dello staff tecnico azzurro nell’anno e mezzo trascorso senza partite ufficiali (l’ultima nel settembre 2019 nelle qualificazioni europee). “Le indicazioni di questi giorni di stage sono state positive – dice l’allenatrice azzurra Ljljiana Ivaci – e ora siamo pronte per questa doppia sfida così importante. Cercheremo naturalmente di guadagnarci il passaggio del turno e proveremo a farlo già nella prima partita contro il Kosovo”. Le fa eco il terzino sinistro Ilaria Dalla Costa, 26 anni ma già tante presenze (55) e numerosi titoli conquistati in carriera: “L’atmosfera in squadra è quella giusta. Siamo cariche. La Nazionale ci mancava da molto tempo per i noti problemi legati alla pandemia, motivo in più per il quale non vediamo davvero l’ora di scendere in campo”.

