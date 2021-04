Padel, al via oggi il Madrid Open. LIVE su Sky

Lo scorso anno vi abbiamo servito l'antipasto, dalla prima volta del WPT in Italia con il Sardegna Open a settembre, fino al Master final di Madrid, ultimo atto del 2020. Quest'anno abbiamo pensato ad un menù completo per farvi innamorare definitivamente del padel, lo sport con il maggior tasso di crescita su scala mondiale. Nel nostro Paese è diventata una vera e propria mania e, in pochi anni, si è passati da poche decine di campi a sfondare il muro delle mille "piste", come si chiamano in spagnolo questa sorta di gabbie in metallo e vetro al cui interno ogni giorno si sfidano giocatori di ogni età, sesso e livello.

Guardando le 19 tappe del WPT che vi trasmetteremo da oggi e fino a dicembre, imparerete le regole del Padel, ne conoscerete i colo tipici come la bandeja, la Vibora e la chiquita e resterete estasiati dalle giocate funamboliche dei campioni di questo sport in cui argentini e spagnoli la fanno da padroni e in cui l'Italia, campione d'Europa in carica, sogna un posto di primissimo piano nel prossimo decennio.

Mettetevi comodi, su Sky arriva il meglio del padel mondiale.