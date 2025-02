Con una lettera al Governo, 43 presidenti di federazione sportiva hanno chiesto di equiparare le norme elettorali del Coni a quello delle altre federazioni. Attualmente la legge preclude a Giovanni Malagò e a molti presidenti di Comitato regionale la possibilità di ricandidarsi perché giunti al terzo mandato. Non è tardata ad arrivare la risposta del ministro dello sport Abodi: “Il mondo sportivo è molto di più di 43 presidenti federali. La lettera non mi sembra una novità, e io cerco novità”

Una lettera indirizzata al Governo per chiedere l’equiparazione delle norme elettorali del Coni a quelle delle federazioni sportive. L’hanno inviata 43 presidenti di federazione sportiva: attualmente la legge preclude a Giovanni Malagò, numero 1 dell’ente che Governa lo sport azzurro, di ricandidarsi. Come a lui anche a molti presidenti di comitato regionale perché giunti al terzo mandato. Su 50 federazioni del Coni – hanno fatto presente fonti sportive all’Ansa - sono stati esclusi dal coinvolgimento nel documento indirizzato al governo i tre enti pubblici (Aci, Aeroclub d'Italia e Tiro a segno), non sono stati interpellati i rappresentanti del nuoto e dei medici sportivi (i cui presidenti, Barelli e Casasco sono parlamentari), il tennis (Binaghi è notoriamente in opposizione a Malagò), mentre il presidente del taekwondo, Angelo Cito, non ha voluto sottoscrivere la lettera.