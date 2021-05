Il primo titolo della stagione va alla Pro Recco, che domina gran parte della finale di Coppa Italia ma rischia di subire un'incredibile rimonta negli ultimi minuti: quindicesimo successo per i liguri. Ora la possibile rivincita in Champions League?

Vittoria con brivido finale, per la Pro Recco che fa sua la Coppa Italia battendo il Brescia 11-10 nell’atto conclusivo della Final Four di Palermo, al termine di una gara dai due volti. Nettamente dominata per oltre due tempi dalla Pro Recco, nel finale Brescia si fa di nuovo sotto fino a giocarsi la palla del possibile pareggio nei secondi finali.

Pro Recco, che avvio



Incredibile il primo tempo della Pro Recco, dopo una partenza super del Brescia (in vantaggio dopo un minuto e mezzo) che ha scatenato la reazione della squadra di Hernandez, capace di segnare 5 gol in 5 minuti. Il tiro al bersaglio alla porta del Brescia prosegue nel secondo tempo, quando praticamente ogni tiro si tramuta in gol, fino ad arrivare a un parziale di 8-0, con Figlioli scatenato.

Rimonta sfiorata

Preso il largo, la Pro Recco amministra il vantaggio, con Bijac che sfodera anche una serie di parate degne di nota, e solo allora i lombardi cominciano a giocare risalendo lentamente, gol dopo gol, fino a sfiorare una rimonta che sarebbe stata incredibile.



L’11-10 finale regala alla Pro Recco il primo titolo della stagione, l’ottava Coppa Italia di fila (la settima consecutiva battendo in finale Brescia), la quindicesima in totale, con il trofeo che torna ad essere assegnato dopo l’edizione 2020 non disputata per l’emergenza Covid.

E ora la Champions

E potrebbe non essere finita qui. Le due squadre, che negli ultimi anni si sono giocate praticamente tutte le finali scudetto e di Coppa Italia (con una netta supremazia della Pro Recco, 21-2 il parziale delle ultime sfide), potrebbero infatti ritrovarsi anche in una eventuale finale di Champions League, dove entrambe sono qualificate alla Final Eight.