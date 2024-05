WEmbrace Games 2024, torna l'evento di Bebe Vio

Torna il 17 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma l'appuntamento con i WEmbrace Games, manifestazione che avrà come scopo una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto

A pochissimi mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i WEmbrace Games 2024 si preparano a tornare per iniziare a respirare l’atmosfera a cinque cerchi con la consueta formula di giochi adrenalinici , sotto il segno dell’inclusione e della condivisione. A scendere in campo allo Stadio dei Marmi saranno otto squadre che rappresenteranno altrettante città: Roma, Milano, Bari, L’Aquila, Treviso, Fano, Genova, Napoli. Le formazioni saranno composte da giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo, da adulti e bambini, con e senza disabilità, che si affronteranno in tre spettacolari sfide. Protagonisti campioni dello sport e celebrities del mondo dello spettacolo, che si metteranno in gioco per sostenere l’iniziativa di art4sport. Ciascuna squadra sarà capitanata da uno o più personaggi vip.

L’obiettivo dell'Associazione

La manifestazione avrà come scopo una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. L’obiettivo dell’Associazione è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico. Nel corso della serata sarà possibile effettuare una donazione in loco all’Associazione art4sport ONLUS. Per saperne di più: www.art4sport.org.