Europei Ginnastica, super Italia a Rimini: tre ori

Le Fate sono in grado di far avverare tutti i loro desideri. Gli Europei di Rimini sono una magia continua, ma non si tratta di incantesimi casuali, sono il frutto di un lavoro fatto negli anni con un gruppo di ragazze intercambiabili ma saldamente tra le migliori del continente. C’è una squadra che domina in Europa, lo fa nella Ginnastica Artistica e questa squadra è l’Italia femminile. Le finali di specialità confermano quello che si era visto nel concorso generale chiuso con Manila Esposito al primo posto e Alice D’Amato al secondo. E con una medaglia di bronzo negata ad Angela Andreoli solo perché in classifica non possono entrare più di due atlete per nazione. La doppietta italiana si è ripetuta nella finale delle parallele asimmetriche. Alice D’Amato ha vinto uno splendido oro, per lei e per la sorella Asia che ha fatto il tifo in tribuna dopo l’infortunio in qualificazione allo stesso ginocchio operato recentemente. Le due gemelle genovesi sono legate dal filo che fa scorrere le loro emozioni, un filo che diventa il nastro che regge le loro medaglie. Alice si conferma campionessa d’Europa alle parallele come un anno fa. Dietro di lei una grandissima Elisa Iorio, con un argento che rappresenta la medaglia europea più preziosa vinta in carriera. Anche lei, come tutte e come inevitabile per uno sport logorante come la ginnastica, ha perso qualche giro (e qualche medaglia con la squadra) per un infortunio con conseguente operazione prima ad una caviglia e poi ad una spalla. Ora può togliersi diverse soddisfazioni.

