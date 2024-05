4x100 uomini e le due 4x400 qualificate a Parigi

Ottime notizie per l'atletica azzurra: conquistato il pass per la prossima Olimpiade da parte delle staffette maschile (4x100 e 4x400) e femminile (4x400) italiane. Grazie al secondo posto ottenuto nella prima batteria delle World Relays di Nassau, la staffetta italiana 4x100 conquista l'accesso alle Olimpiadi. Roberto Rigali, Marcell Jabos, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso la gara con il tempo di 38″14 alle spalle solo degli Stati Uniti (37″49). Terza piazza per il Brasile con 38''79. Anche la staffetta azzurra 4x400 uomini si qualifica alle Olimpiadi grazie alla vittoria della propria batteria alle World Relays di Nassau. Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re hanno corso in 3'01''68, precedendo Regno Unito (3'02''10) e Qatar (3'02''55).

Le altre due staffette azzurre

Rimandate alla seconda giornata (in programma nella notte tra domenica e lunedì) le altre due staffette azzurre: la 4x100 donne (un po' a sorpresa, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, e Alessia Pavese, sono quarte in batteria con 43:08), e la 4x400 mista (Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi e Alessandra Bonora). Sono in programma i turni di ripescaggio che mettono in palio altri sei pass olimpici per gara.