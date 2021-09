Europei: l'Italia chiude terza, titolo all'Olanda

L'Italia batte la Spagna 2-0 e chiude al terzo posto l'Europeo 2021 di baseball disputato in Piemonte. Azzurri per la sesta edizione consecutiva sul podio. Titolo, il quarto di fila (24esimo totale), all'Olanda, che batte in rimonta Israele 9-4. Roger Bernadina MVP del torneo

L'Italia chiude i Campionati Europei di baseball con un bronzo, vincendo la finale per il terzo posto contro la Spagna. A Torino gli azzurri si impongono 2-0 al termine di una partita dominata dai lanciatori e dalle difese e risolta nel settimo inning.

Ottima prestazione del nostro partente Tiago Da Silva, che per sei riprese ha lasciato senza punti l'attacco spagnolo. Nel settimo inning l'Italia ha riempito le basi in attacco ed ha approfittato dell'occasione, con i lanciatori spagnoli che hanno concesso i punti dell'uno e del due a zero con lanci imprecisi. Gli azzurri, che erano guidati in panchina da Doriano Bindi dopo che Mike Piazza è tornato negli Stati Uniti per il funerale del padre, riscattano in parte la delusione della sconfitta in semifinale contro Israele e conquistano il bronzo, restando così sul podio per la sesta edizione consecutiva (oro nel 2010 e 2012, argento nel 2014 e 2019, bronzo nel 2016 e 2021).