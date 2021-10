Bellissima Italia in Giappone con Yuri Confortola e Arianna Fontana. Nella Coppa del mondo di short track di Nagoya, il valtellinese si è imposto nei 1500 metri al termine di una gara perfetta, in pratica una fuga scattata subito dopo il via. Per lui la prima vittoria della carriera in Cdm e non solo: il successo per distacco sul coreano Daeheon Hwang e il cinese Sun Long, lo fa diventare il primo italiano a vincere una prova individuale di Coppa del Mondo dal 2007. Festa grande anche per Fontana, vincitrice invece nei 500 dopo il secondo posto ottenuto in precedenza nei 1.500. La campionessa olimpica 2018 l'ha spuntata sulla polacca Natalia Maliszewska e sulla canadese Kim Boutin.