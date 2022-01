Europei pallamano, semifinale e finale su Sky

Ci sono i campioni olimpici della Francia, quelli mondiali della Danimarca e quelli europei della Spagna, nel tabellone delle semifinali degli Europei 2022 di pallamano. Poi ci sarebbe anche la Svezia, finalista ai Mondiali dello scorso anno in Egitto, ma l’argento iridato degli scandinavi rischia quasi di sfigurare davanti alle tre realtà che hanno dominato la storia recente della pallamano internazionale.

Stasera all’MVM Dome di Budapest – l’impianto dedicato alla pallamano più grande d’Europa dopo gli interventi che ne hanno portato la capienza a 20mila posti – inizia il fine settimana conclusivo della più attesa manifestazione continentale. E non è una frase fatta dire che in campo ci sarà il meglio assoluto dell’handball internazionale. Un motivo in più per non perdersi lo spettacolo su Sky Sport Action.

Sarà una parata di stelle. Ci sarà Mikkel Hansen, danese di Helsingør nominato per tre volte miglior giocatore del pianeta (2011, 2015 e 2018). La sua Danimarca, grande favorita alla vigilia, alle 18.00 troverà sulla propria strada la Spagna due volte campione d'Europa e capace di confermarsi nonostante i tanti esordienti, sei in tutto, buttati nella mischia dal tecnico Jordi Ribera. Gli iberici in caso di vittoria domenica in finale eguaglierebbero il record della Svezia, riuscita, a cavallo tra il 1998 e il 2002, a conquistare il titolo per tre volte consecutive.