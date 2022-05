Medaglia d'argento per Irma Testa ai campionati mondiali di pugilato in corso a Istanbul. Nella categoria pesi piuma l'azzurra, nella finale, è stata battuta dalla taiwanese Lin Yu-Ting per 4-1. Soprattutto nella terza ripresa la Testa non ha avuto abbastanza energie per cambiare il corso dell’incontro che ha visto prevalere l'asiatica, già medaglia d'oro nel 2018 nei pesi gallo