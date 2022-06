Una pedalata con Dorothea. Lo speciale

Le Olimpiadi sono lontane, il freddo anche, ma in questi giorni i campioni della neve sono già al lavoro in previsione della prossima stagione. Tra cui Dorothea Wierer che riflette su Milano-Cortina e il suo futuro: "É arrivato il momento di mettere su famiglia e avere dei figli". Lo speciale in onda oggi su Sky Sport Arena alle 20.15 e disponibile on demand

Bicicletta, palestra e tiro . Rimettersi in moto dopo le meritate vacanze in un ambiente completamente diverso anche dal punto di vista climatico, é il modo più efficace, soprattutto mentalmente, per ripartire in vista del prossimo inverno.

Non so se arriverò a Milano-Cortina. Forse è il tempo di fare la mamma...

Abbiamo “scortato” Dorothea sulle strade della Versilia per farci raccontare come nasce la stagione di una campionessa abituata a primeggiare con gli sci ai piedi e la carabina a tracolla. Progetti sportivi: “Non so ancora se arriverò a Milano-Cortina, é un obiettivo troppo distante per fare programmi, è da quando avevo 25 anni che dico che smetto, a 32 sono ancora qua”. E ambizioni personali: "É arrivato il momento di mettere su famiglia e avere dei figli. Per una donna è un pò diverso rispetto a un uomo…"

Lo speciale su Sky Sport e on demand

Tre volte campionessa mondiale a livello individuale, due volte vincitrice della Coppa del mondo di biathlon, é stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti e sette i formati di gara nella sua disciplina. Attivissima sui social, corteggiata dagli sponsor, amatissima dai tifosi, anche per il personaggio che incarna lontano dalle gare, Dorothea si racconta a Sky Sport svelando i suoi lati più nascosti. Lo speciale in onda da oggi su Sky Sport Arena alle ore 20.15 e disponibile on demand.