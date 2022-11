Denunce ginnaste, Abodi incontrerà Malagò

Cosa era successo

La vicenda riguarda due ex azzurre della ritmica, Nina Corradini e Anna Basta, che - come riportato da Repubblica in questi giorni - hanno denunciato maltrattamenti psicologici negli anni in cui hanno frequentato l'Accademia di Desio. La federginnastica aveva chiesto alla procura federale di fare luce sottolineando che la "la FGI non tollera alcuna forma di abuso ed è sempre al fianco di tutti i propri tesserati".