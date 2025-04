Softball, trovata morta Alice Morelli

La giocatrice di softball per Blue Girls Bologna (e anche allenatrice della squadra Under 13), era scomparsa nel pomeriggio di mercoledì. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita: aveva 23 anni

Il cordoglio sui social

La sua squadra le ha dedicato un messaggio su Instagram, mentre è stata rinviata la partita col Rovigo. "𝗖𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝗽𝗶ù 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗶. Non ci sono parole per esprimere il dolore immenso che proviamo. Alice non era solo una nostra atleta, ma una parte fondamentale della nostra famiglia sportiva. Il suo sorriso, la sua energia contagiosa e la sua passione per softball ci mancheranno profondamente. Ricorderemo sempre il legame speciale che ci univa a lei e quanto lei amasse far parte della famiglia Blue Girls. Ci stringiamo forte alla famiglia in questo momento così difficile. 𝗖𝗶𝗮𝗼, 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗲, 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗶.