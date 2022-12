Pallamano, Supercoppa femminile e maschile su Sky

Primo trofeo della stagione in palio e pomeriggio di emozioni garantite con la grande pallamano italiana su Sky. Oggi sul campo del centro tecnico della Federhandball, «La Casa della Pallamano» di Chieti, andrà in scena il Supercoppa Day: in un’unica giornata si sfidano le finaliste femminili Brixen Südtirol e Jomi Salerno alle 16:00, seguite alle 18:00 dagli uomini con il match tra Conversano e Raimond Sassari. Ambedue gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Arena e, nel caso della gara maschile, su Sky Sport Uno.

A Chieti, già sede dell’evento negli ultimi due anni, si gioca per la 16esima edizione della Supercoppa. A difendere il titolo saranno Salerno e Conversano, peraltro anche le due società che più di tutte hanno gioito nella storia della competizione, rispettivamente con sei e cinque successi. I pugliesi del tecnico Alessandro Tarafino – che tra campo e panchina l’ha conquistata in cinque occasioni tra il 2007 e l’anno passato – sono anche campioni d’Italia in carica e trovano sulla loro strada quella stessa Sassari che nel febbraio scorso, a Salsomaggiore, ha conquistato la Coppa Italia e con essa il primo titolo nella storia del club. Più articolata la situazione sul fronte femminile, dove le campane difendono il titolo ma dove, nel contempo, a detenere Scudetto e Coppa Italia è Brixen, tornata al tricolore nel maggio scorso a 37 anni di distanza dall’ultima volta.

Tra le particolarità c’è il fattore-allenatori. Due delle quattro squadre in campo lo hanno cambiato nei primi quattro mesi della stagione: a novembre Francesco Ancona – che ha già vinto una Supercoppa da allenatore del Fasano sul fronte maschile – è passato sulla panchina di Salerno, mentre l’ultim'ora riguarda l’esordio, proprio al Supercoppa Day, del coach spagnolo Francisco Javier Equisoain alla guida della Raimond Sassari.

Coordinate fissate, spettacolo garantito. Ne «La Casa della Pallamano» di Chieti il programma della giornata si aprirà perciò alle 16:00 con Brixen Südtirol - Jomi Salerno su Sky Sport Arena. Poi, alle 18:00 e anche su Sky Sport Uno, il match tra Conversano e Raimond Sassari.

Il programma del Supercoppa Day della pallamano: