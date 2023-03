Daniele Scardina è ancora in coma farmacologico. Il pugile 30enne, noto anche come King Toretto , è stato operato alla testa martedì sera in seguito a un'emorragia cerebrale ed è ancora ricoverato all' ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano . Le condizioni di Scardina restano gravi ma stabili. La prognosi rimane riservata .

Il malore durante un allenamento

Il malore di Scardina è avvenuto martedì intorno alle 17 in una palestra di Buccinasco (Milano). Come riporta l'Ansa, secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha interrotto anzitempo un allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba ed è stramazzato al suolo perdendo i sensi. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell'hinterland Milanese. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Scardina è nato e abita a Rozzano, dove è molto popolare e amato. In palestra si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare come mediomassimo, in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.