Usyk contro Dubois in pay per view su Sky

A quasi un anno dalla vittoria su Anthony Joshua, Oleksandr Usyk torna sul ring per difendere per la seconda volta le cinture IBF, WBA, WBO e IBO dei pesi massimi. Lo farà sabato a Wroclaw. in Polonia, main event della serata contro Daniel Dubois. Imbattuto da professionista con 20 vittorie in altrettanti incontri, l'ucraino Usyk (oro a Londra 2012 battendo in finale Clemente Russo) parte favorito e in caso di ennesimo successo si riparlerebbe di un clamoroso incontro con Tyson Fury per l'unificazione delle corone. Di fronte il pugile inglese, soprannominato Dinamyte, che vanta un record di 19 vittorie e una sola sconfitta (per ko contro Joe Joyce).